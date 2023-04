Vide-greniers Parking du 72 Avenue Fumel Catégories d’Évènement: Fumel

Lot-et-Garonne

2023-05-14 – 2023-05-14

Lot-et-Garonne . EUR 2 2 Organisé par l’association Les Amis du Sud-Ouest, sur le parking de l’hôtel restaurant le 72 Avenue.

Buvette et restauration sur place. +33 6 79 38 71 74 Les Amis du Sud-Ouest LADSO

