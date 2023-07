Initiation à l’escalade Parking d’Intermarché Saint-Étienne-de-Baïgorry, 21 juillet 2023, Saint-Étienne-de-Baïgorry.

Saint-Étienne-de-Baïgorry,Pyrénées-Atlantiques

Avec un Accompagnateur en Montagne local diplômé d’État, sur inscription, baudrier, casque et chaussons fournis. Dès 6 ans..

2023-07-21 fin : 2023-07-21 12:00:00. EUR.

Parking d’Intermarché

Saint-Étienne-de-Baïgorry 64430 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



With a local state-qualified mountain leader, registration required, harness, helmet and boots supplied. From age 6.

Con un monitor de montaña local titulado, inscripción obligatoria, arnés, casco y botas incluidos. Para niños a partir de 6 años.

Mit einem örtlichen staatlich geprüften Bergbegleiter, nach Anmeldung, Klettergurt, Helm und Schuhe werden gestellt. Ab 6 Jahren.

