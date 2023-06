Visites guidées des bénévoles LPO PACA La Lieurette Parking devant le centre technique municipal, Impasse des Cardamines, Chemin du Roubaud, 83400 Hyère Hyères Hyères Catégories d’Évènement: Hyères

Var Visites guidées des bénévoles LPO PACA La Lieurette Parking devant le centre technique municipal, Impasse des Cardamines, Chemin du Roubaud, 83400 Hyère Hyères, 12 novembre 2022, Hyères. Visites guidées des bénévoles LPO PACA La Lieurette 12 novembre 2022 – 28 janvier 2023 Parking devant le centre technique municipal, Impasse des Cardamines, Chemin du Roubaud, 83400 Hyère Gratuit. Gratuit sur réservation. Le site de La Lieurette est connu pour sa grande richesse écologique et par la présence de nombreuses espèces protégées. L’hiver, c’est un lieu prisé par le Martin-pêcheur d’Europe ainsi que par la Bergeronnette des ruisseaux. Propriété de la ville d’Hyères, la zone humide de La Lieurette, située dans la plaine de Macany, a été classée en refuge L.P.O. en 2015. C’est une des zones les plus riches du département en termes de biodiversité. Les relevés naturalistes réalisés depuis plusieurs années ont permis d’identifier environ 165 espèces d’oiseaux, 9 espèces de mammifères, 6 de reptiles, 4 d’amphibiens, 14 d’odonates (libellules) et 13 de papillons. Afin de vous faire découvrir ce site secret et surprenant ainsi que son patrimoine naturel remarquable au niveau départemental, le groupe des bénévoles de la L.P.O. PACA reprend le cycle de visites guidées. R.D.V. impasse des Cardamines juste après le centre technique municipal Hyères

Durée : 2h

Activité organisée par LPO PACA – Organisme public

Infos et réservation sur Econature : https://www.eco-nature.org/experience/visites-guidees-des-benevoles-lpo-paca-la-lieurette

