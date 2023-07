Les Vieilles Mécaniques Parking des Vieilles Mécaniques La Chaussée, 27 août 2023, La Chaussée.

La Chaussée,Seine-Maritime

L’ASA Pays de Dieppe reprend le traditionnel rendez-vous des vieilles mécaniques ! Un rendez-vous phare à ne pas manquer ! Inscription gratuite pour les propriétaires de véhicules qui souhaitent exposer et repas exposants. Exposition de véhicules anciens :m tracteurs, motos, camions, autos…

L’équipe De Romain Dumontier qui revient de Dakar 2022 sera de la partie également exposition du camion d’assistance et de deux moto qui ont fait le Dakar dont celle de romain qui a gagné en Rallye.

Kermesse, animations, restauration, buvette et bourse d’échange. Concert du groupe Route 590 en début d’après-midi..

2023-08-27 09:30:00 fin : 2023-08-27 18:00:00. .

Parking des Vieilles Mécaniques Rue de Rotamagus

La Chaussée 76590 Seine-Maritime Normandie



The ASA Pays de Dieppe is back with its traditional meeting of old-timers! A key event not to be missed! Free registration for vehicle owners wishing to exhibit, and exhibitor meals. Exhibition of vintage vehicles: m tractors, motorcycles, trucks, cars…

Romain Dumontier’s team, returning from Dakar 2022, will also be on hand, exhibiting the assistance truck and two motorcycles that took part in the Dakar, including Romain’s rally-winning bike.

Kermesse, entertainment, catering, refreshment bar and swap meet. Concert by the Route 590 group in the early afternoon.

La ASA Pays de Dieppe vuelve con su tradicional encuentro de veteranos Una cita ineludible Inscripción gratuita para los propietarios de vehículos que deseen exponer y comidas para los expositores. Exposición de vehículos de época: tractores m, motos, camiones, coches…

El equipo de Romain Dumontier, que regresa del Rally Dakar 2022, también estará presente, con una exposición del camión de asistencia y de dos motos que han participado en el Dakar, incluida la moto ganadora del rally de Romain.

Feria, animación, catering, bar de refrescos y swap meet. Concierto del grupo Route 590 a primera hora de la tarde.

Die ASA Pays de Dieppe übernimmt das traditionelle Treffen der alten Mechaniker! Ein Vorzeigetermin, den Sie nicht verpassen sollten! Kostenlose Anmeldung für Fahrzeugbesitzer, die ausstellen möchten, und ausstellende Mahlzeiten. Ausstellung von Oldtimern :m Traktoren, Motorräder, LKWs, Autos…

Das Team von Romain Dumontier, das von der Rallye Dakar 2022 zurückkehrt, wird ebenfalls anwesend sein und den Begleitwagen sowie zwei Motorräder ausstellen, die an der Dakar teilgenommen haben, darunter das von Romain, der die Rallye gewonnen hat.

Kirmes, Animationen, Essen, Trinken und Tauschbörse. Konzert der Gruppe Route 590 am frühen Nachmittag.

Mise à jour le 2023-07-14 par Normandie Tourisme / Attitude Manche