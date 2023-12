MARCHE DE NOEL Parking des Tanneries Aigrefeuille-sur-Maine, 3 décembre 2023, Aigrefeuille-sur-Maine.

Aigrefeuille-sur-Maine,Loire-Atlantique

Samedi de 17h à 21h et dimanche de 10h à 17h, marché de Noël en extérieur, Venez flâner et déambuler pour découvrir près de 29 exposants afin de faire vos achats, dans une ambiance festive et familiale..

2023-12-16 fin : 2023-12-17 . .

Parking des Tanneries

Aigrefeuille-sur-Maine 44140 Loire-Atlantique Pays de la Loire



Saturday from 5pm to 9pm and Sunday from 10am to 5pm, outdoor Christmas market. Come and stroll around 29 exhibitors to do your shopping in a festive, family atmosphere.

Sábado de 17:00 a 21:00 y domingo de 10:00 a 17:00, mercado navideño al aire libre. Venga a pasear para descubrir 29 expositores y hacer sus compras en un ambiente festivo y familiar.

Samstag von 17:00 bis 21:00 Uhr und Sonntag von 10:00 bis 17:00 Uhr, Weihnachtsmarkt im Freien. Kommen Sie zum Bummeln und Schlendern und entdecken Sie fast 29 Aussteller, um Ihre Einkäufe in einer festlichen und familiären Atmosphäre zu tätigen.

Mise à jour le 2023-12-01 par eSPRIT Pays de la Loire