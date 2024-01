CRISTAL PALACE. LE FINAL DE LA RUE DU SON Parking des Quinconces Le Mans, samedi 27 janvier 2024.

Le Mans Sarthe

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-27 17:15:00

fin : 2024-01-27

Dans le cadre de Le Mans Sonore, assistez au Final de la Rue du Son à 18h : « Cristal Palace » par le Compagnie Transe Express ! Un spectacle aérien éblouissant et spectaculaire, à ne surtout pas manquer ! Une piste de danse, un orchestre suspendu, un envol de musiciens, des numéros circassiens, des personnages aux caractères bien affûtés… Un lustre monumental transforme l’espace public en salle de bal. Le public, invité à entrer dans la danse, traverse les époques, de la valse à la techno. La magie opère et le bal devient spectacle… (Bal au clair de lustre. Art céleste – durée : 1h10). Découvrez également le Pré-show à 17h15 : le spectacle « Ulik’s Glissendo » par Le SNOB & Cies. 9 personnages glissent parmi la foule en d’étranges chorégraphies, traçant sur leur passage un chemin musical. Un ballet irréel où les notes s’entremêlent et emplissent l’espace d’un chant étrange et envoûtant (Ballet irréel de nuit – durée : 40 min). Proposé par le service du Développement et de l’Action Culturel de la ville du Mans. Gratuit.

.

Parking des Quinconces

Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire



Mise à jour le 2024-01-12 par eSPRIT Pays de la Loire