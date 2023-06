Vide grenier Parking des Marquises Campagne, 25 juin 2023, Campagne.

Campagne,Dordogne

A partir de 7h Vide grenier. Restauration sur place : Buvette/Grillades

2€ le mètre.

2023-06-25 à ; fin : 2023-06-25 . .

Parking des Marquises

Campagne 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



From 7 a.m. Flea market. On-site catering: refreshment bar/grill

2? per meter

A partir de las 7 h. Mercadillo. Restauración in situ: bar/parrilla de refrescos

2? por metro

Ab 7h Vide grenier. Verpflegung vor Ort: Getränke/Grill

2? pro Meter

