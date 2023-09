Animation GONm – VRASVILLE (50) – Observation des oiseaux de mer, limicoles côtiers… Parking des Mares Cosqueville Catégories d’Évènement: Cosqueville

Manche Animation GONm – VRASVILLE (50) – Observation des oiseaux de mer, limicoles côtiers… Parking des Mares Cosqueville, 1 octobre 2023, Cosqueville. Animation GONm – VRASVILLE (50) – Observation des oiseaux de mer, limicoles côtiers… Dimanche 1 octobre, 09h00 Parking des Mares Gratuit, SMS ou mail de confirmation aux organisateurs La marée nous étant favorable (pleine mer à 11 h), nous pourrons déambuler sur le cordon dunaire en nous dirigeant vers Réthoville, avec à notre gauche, la mer et probablement des limicoles côtiers (peut-être également des phoques…) et à droite les mares, leur environnement, que nous souhaitons bien garnies de différentes familles associant des migrateurs, des échassiers, des rapaces, de nombreux passereaux…

En quelques mots, il s’agit d’un très bel endroit. RDV : 9h15 au parking des mares à Vicq-sur-Mer

Les Mares, 50330 Vicq-sur-Mer

C’est précisément à droite, à l’extrémité de la D316, après il n’y a plus rien… Prévoir chaussures de marche et vêtements chauds/imperméables.

Marche 3 km environ avec un peu de dénivelé. Gratuit, SMS ou mail de confirmation aux organisateurs Eric Gruet

eric.gruet50@orange.fr

(06 02 72 76 71) Parking des Mares Les Mares, 50330 Vicq-sur-Mer Cosqueville 50330 Manche Normandie [{« type »: « email », « value »: « eric.gruet50@orange.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 02 72 76 71 »}] [{« link »: « mailto:eric.gruet50@orange.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-01T09:00:00+02:00 – 2023-10-01T12:30:00+02:00

2023-10-01T09:00:00+02:00 – 2023-10-01T12:30:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Cosqueville, Manche Autres Lieu Parking des Mares Adresse Les Mares, 50330 Vicq-sur-Mer Ville Cosqueville Departement Manche Lieu Ville Parking des Mares Cosqueville latitude longitude 49.705489;-1.381153

Parking des Mares Cosqueville Manche https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cosqueville/