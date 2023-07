Une chasse au trésor moderne: le geocaching Parking des lacs d’halco Hagetmau, 23 août 2023, Hagetmau.

Hagetmau,Landes

Avec tes amis ou en famille, résous les énigmes et pars à la recherche de différentes géocaches dissimulées en pleine nature autour du bourg de Haut-Mauco.

Important ! Tu auras besoin d’un téléphone connecté, de télécharger l’application Geocaching et de te créer gratuitement un compte..

Parking des lacs d’halco Route de Cazalis

Hagetmau 40700 Landes Nouvelle-Aquitaine



With your friends or family, solve the riddles and go in search of various geocaches hidden in the countryside around the town of Haut-Mauco.

Important! You’ll need a connected phone, download the Geocaching application and create a free account.

Con tus amigos o tu familia, resuelve los enigmas y ve en busca de varios geocachés escondidos en el campo alrededor de la ciudad de Haut-Mauco.

¡Importante! Necesitarás un teléfono conectado, descargar la aplicación Geocaching y crear una cuenta gratuita.

Löse mit deinen Freunden oder deiner Familie die Rätsel und mach dich auf die Suche nach verschiedenen Geocaches, die in der freien Natur rund um die Stadt Haut-Mauco versteckt sind.

Es ist wichtig! Du brauchst ein Telefon mit Internetverbindung, musst die Geocaching-App herunterladen und dir ein kostenloses Konto erstellen.

