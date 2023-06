Zone à étendre – Collectif Demain.est.annulé Parking des Lacs des Ramières Eurre, 17 juin 2023, Eurre.

Eurre,Drôme

Hors les murs

Collectif Demain.est.annulé

Zone à étendre – texte de Mariette Navarro

Traversée théâtrale en forêt.

2023-06-17 à 17:00:00 ; fin : 2023-06-17 19:00:00. EUR.

Parking des Lacs des Ramières

Eurre 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Hors les murs

Collectif Demain.est.annulé

Zone à étendre – text by Mariette Navarro

Theatrical journey through the forest

Extramuros

Colectivo Demain.est.annulé

Zone à étendre – texto de Mariette Navarro

Viaje teatralizado por el bosque

Außerhalb der Mauern

Kollektiv Morgen.ist.abgesagt

Zone à étendre – Text von Mariette Navarro

Theatralische Durchquerung des Waldes

