Défilé des Pères Noël à moto Parking des Indes Vitry-le-François, 17 décembre 2023, Vitry-le-François.

Vitry-le-François,Marne

1 moto / 1 jouet pour le Noël des enfants des Restos du Coeur. Rendez-vous : 14h parking des Indes et départ du défilé à 14h30..

2023-12-17 fin : 2023-12-17 . .

Parking des Indes

Vitry-le-François 51300 Marne Grand Est



1 motorcycle / 1 toy for Restos du Coeur children’s Christmas. Meeting point: 2pm, parking des Indes, parade departs at 2:30pm.

1 moto / 1 juguete para la Navidad de los niños de Restos du Coeur. Punto de encuentro: 14:00 h en el Parking des Indes y salida del desfile a las 14:30 h.

1 Motorrad / 1 Spielzeug für das Weihnachtsfest der Kinder der « Restos du Coeur ». Treffpunkt: 14 Uhr Parking des Indes und Start der Parade um 14.30 Uhr.

Mise à jour le 2023-11-22 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne