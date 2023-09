Marché de Noël de Lacave Parking des grottes de Lacave Lacave, 3 décembre 2023, Lacave.

Lacave,Lot

Le Comité des fêtes de Lacave organise son marché de Noël gourmand et artisanal

Concert Studio Récré

Manèges gratuits, tours de poney, buvette de Noël, bar à huitres.

2023-12-03 10:00:00 fin : 2023-12-03 18:00:00. EUR.

Parking des grottes de Lacave

Lacave 46200 Lot Occitanie



The Comité des fêtes de Lacave organizes its gourmet and artisan Christmas market

Studio Récré concert

Free rides, pony rides, Christmas refreshment bar, oyster bar

El Comité de Fiestas de Lacave organiza su mercado navideño gastronómico y artesanal

Concierto de Studio Récré

Atracciones de feria gratuitas, paseos en poni, bar de refrescos navideños, bar de ostras

Das Festkomitee von Lacave organisiert seinen Weihnachtsmarkt für Feinschmecker und Kunsthandwerker

Konzert Studio Récré

Kostenlose Karussells, Ponyreiten, Weihnachtsbude, Austernbar

Mise à jour le 2023-09-25 par OT Vallée de la Dordogne