2023-05-27 13:30:00 – 2023-05-27 14:30:00

EUR 0 0 Durant le week-end de Pentecôte, la ville de Saint-Jean-de-Luz prend des couleurs espagnoles et rythme ses journées (et ses nuits) au son de la musique et de la danse andalouses. Pendant les 4 jours du Festival Andalou, s’enchaînent défilé avec calèches, chevaux et danseuses, initiations aux sévillanes ou à la rumba, spectacles et concerts. Et le long de la baie de Saint-Jean-de-Luz, au pied de la colline Sainte-Barbe, les Casetas deviennent le rendez-vous de danses, musiques et bon repas, jusqu’au bout de la nuit.

Amanecer est un tablao à la rencontre d’un flamenco profond et intime, ancré dans les racines et tourné vers la modernité. Amanecer… le lever du jour, naître et être flamenco, concert porté par des musiciens au plus proches de la tradition.

Avec José Jimenez (chant et guitare) & Rucho (cajón et guitare)

+33 5 59 26 03 16 Saint Jean de Luz Animations et Commerces

