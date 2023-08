Les randos du Parc : Verzy, Verzenay et Mailly-Champagne Parking des Faux à Verzy Verzy, 27 août 2023, Verzy.

Les animateurs du Comité Départemental de Randonnée Pédestre s’associent au Parc naturel régional de la Montagne de Reims, afin de vous proposer des randonnées accompagnées.

Ce parcours empruntera le GR142, le GR145 ainsi que plusieurs autres sentiers entre les communes de Verzy, Verzenay et Mailly-Champagne.

Vous y découvrirez les Faux de Verzy, le sentier de découverte géologique de Mailly-Champagne, et le point de vue du Mont Sinaï, point culminant du département de la Marne !

Infos pratiques :

– Tout public – randonneurs occasionnels

– Bonne condition physique requise

– Enfant à partir de 8 ans uniquement si habitués à marcher

– Par défaut, les chiens (même tenus en laisse) ne seront pas admis pour des questions d’assurance et de bonne gestion du groupe

– Prévoir des chaussures et une tenue adaptée à la randonnée. N’oubliez pas votre gourde !

– Rendez-vous au Parking des Faux à Verzy

Places limitées, inscriptions obligatoires en ligne.

IMPORTANT : ces randonnées sont souvent victimes de leur succès et les places sont limitées : merci de vous inscrire uniquement si vous êtes certain.e de venir !.

Parking des Faux à Verzy

The leaders of the Comité Départemental de Randonnée Pédestre have joined forces with the Montagne de Reims Regional Nature Park to offer you guided hikes.

The route will take in the GR142, GR145 and several other paths between Verzy, Verzenay and Mailly-Champagne.

You’ll discover the Faux de Verzy, the Mailly-Champagne geological discovery trail, and the viewpoint of Mont Sinaï, the highest point in the Marne department!

Practical info :

– General public ? occasional hikers

– Good physical condition required

– Children aged 8 and over only if used to walking

– By default, dogs (even on a leash) will not be admitted for reasons of insurance and good group management

– Please bring appropriate footwear and clothing. Don’t forget your water bottle!

– Meet at Parking des Faux in Verzy

Places are limited, please register online.

IMPORTANT: these hikes are often victims of their own success and places are limited: please register only if you are sure to come!

Los organizadores del Comité Départemental de Randonnée Pédestre se han unido al Parque Natural Regional de la Montaña de Reims para ofrecerle paseos guiados.

Esta ruta recorrerá el GR142, el GR145 y otros senderos entre los municipios de Verzy, Verzenay y Mailly-Champagne.

Descubrirá el Faux de Verzy, el sendero de descubrimiento geológico de Mailly-Champagne y el mirador del Mont Sinaï, ¡el punto más alto del departamento de Marne!

Información práctica:

– Público en general – excursionistas ocasionales

– Buena condición física

– Niños a partir de 8 años sólo si están acostumbrados a caminar

– Por defecto, no se admitirán perros (ni siquiera con correa) por razones de seguro y de buena gestión del grupo

– Lleve calzado y ropa adecuados. No olvide su botella de agua

– Encuentro en el Parking des Faux de Verzy

Las plazas son limitadas, inscríbase en línea.

IMPORTANTE: estos paseos son a menudo víctimas de su propio éxito y las plazas son limitadas: ¡inscríbase sólo si está seguro de venir!

Die Betreuer des Comité Départemental de Randonnée Pédestre haben sich mit dem Parc naturel régional de la Montagne de Reims zusammengetan, um Ihnen begleitete Wanderungen anzubieten.

Die Route führt über den GR142, den GR145 und mehrere andere Wege zwischen den Gemeinden Verzy, Verzenay und Mailly-Champagne.

Sie werden dabei die Faux de Verzy, den geologischen Entdeckungspfad von Mailly-Champagne und den Aussichtspunkt Mont Sinai, den höchsten Punkt des Departements Marne, entdecken!

Praktische Infos :

– Alle Altersgruppen ? gelegentliche Wanderer

– Gute körperliche Verfassung erforderlich

– Kinder ab 8 Jahren nur, wenn sie ans Wandern gewöhnt sind

– Standardmäßig werden Hunde (auch an der Leine) aus Versicherungsgründen und für eine gute Gruppenführung nicht zugelassen

– Bringen Sie Schuhe und Kleidung mit, die für die Wanderung geeignet sind. Vergessen Sie Ihre Trinkflasche nicht!

– Treffpunkt: Parking des Faux in Verzy

Begrenzte Plätze, Anmeldung online erforderlich.

WICHTIG: Diese Wanderungen sind oft Opfer ihres Erfolgs und die Plätze sind begrenzt: Bitte melden Sie sich nur an, wenn Sie sicher sind, dass Sie kommen werden!

