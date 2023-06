Mondial de pétanque « jeunes » La Romanaise Parking des étournelles Romans-sur-Isère, 13 juillet 2023, Romans-sur-Isère.

Romans-sur-Isère,Drôme

Jeudi 13 : tête à tête toutes catégories

Vendredi 14 : doublette toutes catégories

Samedi 15 : triplette toutes catégories

Dimanche 16 : demi finales et finales de tous les concours + triplette mixte.

2023-07-13 à 08:00:00 ; fin : 2023-07-16 21:00:00. .

Parking des étournelles Stade Roger Blachon

Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Thursday 13: head-to-head all categories

Friday 14: doublette all categories

Saturday 15: triplette all categories

Sunday 16: semi-finals and finals of all competitions + mixed triplette

Jueves 13: Dobles, todas las categorías

Viernes 14: Dobles, todas las categorías

Sábado 15: tripletas todas las categorías

Domingo 16: semifinales y finales de todas las competiciones + tripletas mixtas

Donnerstag 13: Kopf an Kopf alle Kategorien

Freitag 14 : Doublette alle Kategorien

Samstag, 15.: Triplette alle Kategorien

Sonntag 16: Halbfinale und Finale aller Wettbewerbe + Triplette Mixte

Mise à jour le 2023-06-02 par Valence Romans Tourisme