VIDE GRENIER Parking des Ecoles Vias, 20 août 2023, Vias.

Vias,Hérault

Le Comité des Fêtes organise un vide grenier le dimanche 20 août de 6h à 17h au parking des écoles.

Buvette et petite restauration sur place..

2023-08-20 06:00:00 fin : 2023-08-20 17:00:00. .

Parking des Ecoles

Vias 34450 Hérault Occitanie



The Comité des Fêtes is organizing a garage sale on Sunday August 20 from 6am to 5pm in the school parking lot.

Refreshments and snacks on site.

El Comité des Fêtes organiza una venta de garaje el domingo 20 de agosto, de 6.00 a 17.00 horas, en el aparcamiento de la escuela.

Habrá refrescos y tentempiés.

Das Festkomitee organisiert am Sonntag, den 20. August von 6 bis 17 Uhr einen Flohmarkt auf dem Parkplatz der Schulen.

Getränke und kleine Speisen werden vor Ort angeboten.

