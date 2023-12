VIDE GRENIER Parking des écoles Saint-Mars-du-Désert Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Saint-Mars-du-Désert VIDE GRENIER Parking des écoles Saint-Mars-du-Désert, 7 avril 2024, Saint-Mars-du-Désert. Saint-Mars-du-Désert Loire-Atlantique

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-07

fin : 2024-04-07 Venez flâner, exposer selon vos envies!.

Venez flâner, exposer selon vos envies!

Organisé par le nouveau Comité des Fêtes .

Parking des écoles

Saint-Mars-du-Désert 44850 Loire-Atlantique Pays de la Loire

Mise à jour le 2023-12-20 par eSPRIT Pays de la Loire Détails Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique, Saint-Mars-du-Désert Autres Code postal 44850 Lieu Parking des écoles Adresse Parking des écoles Ville Saint-Mars-du-Désert Departement Loire-Atlantique Lieu Ville Parking des écoles Saint-Mars-du-Désert Latitude 47.36608 Longitude -1.40473 latitude longitude 47.36608;-1.40473

Parking des écoles Saint-Mars-du-Désert Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-mars-du-desert/