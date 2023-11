La ronde de la Trévaresse Parking des Ecoles Lambesc, 18 novembre 2023, Lambesc.

Lambesc,Bouches-du-Rhône

Manifestation automobile pour véhicules historiques lancés à la découverte des plus beaux panoramas du massif de la Trévaresse..

2023-11-18 fin : 2023-11-19 . EUR.

Parking des Ecoles avenue Jules Ferry

Lambesc 13410 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Automobile event for historic vehicles launched to discover the most beautiful panoramas of the Trévaresse massif.

Evento automovilístico para vehículos históricos lanzado para descubrir los más bellos panoramas del macizo de Trévaresse.

Eine Veranstaltung für historische Fahrzeuge, die die schönsten Panoramen des Massif de la Trévaresse erkunden.

Mise à jour le 2023-11-13 par Bureau municipal du Tourisme de Lambesc