Visite touristique commentée (visit in English on request). Parking des Cressonnières Veules-les-Roses, 10 décembre 2023, Veules-les-Roses.

Veules-les-Roses,Seine-Maritime

Visite culturelle commentée par une guide locale. Venez découvrir l’un des Plus beaux villages de France en suivant le cours de son petit fleuve jusqu’au front de mer : Histoire, patrimoine, architecture / Port de chaussures confortables conseillé. Quiz offert pour les enfants (Guided tour on request for English speaking tourists).

Départ de la visite du Parking des Cressonnières à 10h00. VISITE UNIQUEMENT SUR RESERVATION.

Durée de la visite : 1h45

Tarif : – 8€/adulte – 5€/enfant de 6 à 12 ans (quiz papier offert avec la visite pour les enfants) – Gratuit – 6 ans.

2023-12-10 10:00:00 fin : 2023-12-10 . .

Parking des Cressonnières

Veules-les-Roses 76980 Seine-Maritime Normandie



Cultural tour with commentary by a local guide. Discover one of France?s most beautiful villages as you follow the course of its small river to the seafront: history, heritage, architecture / Comfortable shoes recommended. Guided tour on request for English-speaking tourists.

Tour departs from Parking des Cressonnières at 10:00 am. VISIT BY RESERVATION ONLY.

Tour duration: 1h45

Price: – 8?/adult – 5?/child aged 6 to 12 (paper quiz offered with the tour for children) – Free for children under 6

Visita cultural comentada por un guía local. Venga a descubrir uno de los pueblos más bellos de Francia siguiendo el curso de su pequeño río hasta el paseo marítimo: historia, patrimonio, arquitectura / Se recomienda llevar calzado cómodo. Visita guiada a petición para turistas anglófonos.

Salida del Parking des Cressonnières a las 10:00 h. VISITA PREVIA RESERVA.

Duración de la visita: 1 hora 45 minutos

Precio: – 8/adulto – 5/niños de 6 a 12 años (se ofrece un juego de preguntas y respuestas con la visita para los niños) – Gratis para los menores de 6 años

Kultureller Rundgang, kommentiert von einer örtlichen Führerin. Entdecken Sie eines der schönsten Dörfer Frankreichs, indem Sie dem Verlauf seines kleinen Flusses bis zur Strandpromenade folgen: Geschichte, Kulturerbe, Architektur / Bequeme Schuhe werden empfohlen. Quiz für Kinder angeboten (Guided tour on request for English speaking tourists).

Die Tour beginnt um 10:00 Uhr auf dem Parkplatz Les Cressonnières. BESICHTIGUNG NUR NACH VORHERIGER RESERVIERUNG.

Dauer des Rundgangs: 1h45

Preis: – 8?/Erwachsener – 5?/Kind von 6 bis 12 Jahren (Papierquiz als Geschenk mit der Führung für die Kinder) – Kostenlos – 6 Jahre

Mise à jour le 2023-10-31 par Normandie Tourisme / Attitude Manche