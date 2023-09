Sophrobalade : veules les Roses à l’Orée de soi Parking des Cressonnières Veules-les-Roses, 30 septembre 2023, Veules-les-Roses.

Veules-les-Roses,Seine-Maritime

Je vous attends à Veules les roses , Samedi 30 septembre pour une sophro balade magique .

AU PROGRAMME:

Départ à 18h00 au parking des cressonnières.

Vous faire découvrir , le village de Veules , le coucher du soleil à marée basse occasion de reflets magnifiques et la sophrologie.

Balade et relaxation dynamique pour apprivoiser notre calme intérieur. Respiration , mise entre parenthèses, libération des tensions , concentration/ contemplation, harmonie corps esprit, conquête de votre capacité de détente, faire de Veules les roses un lieu ressource.

A l’ issue de la balade, pause d’intégration en immersion, sur le front de mer devant ma cabane de Plage avec tisane bienfaisante.

Durée 2h.

TARIF LIBRE ET CONSCIENT

Sur réservation .

Au 06 51 57 75 60

matériel à disposition , siège portable, carnet de ressentis et stylo.

A prévoir , un sac à dos et vêtements adaptés à la météo du moment, bouteille d’ eau..

2023-09-30 18:00:00 fin : 2023-09-30 . .

Parking des Cressonnières

Veules-les-Roses 76980 Seine-Maritime Normandie



I look forward to seeing you in Veules les roses on Saturday September 30th for a magical sophro balade.

PROGRAM:

Departure at 6:00 pm from the parking des cressonnières.

Discover the village of Veules, the sunset at low tide with its magnificent reflections and sophrology.

Stroll and dynamic relaxation to tame our inner calm. Breathing, bracketing, releasing tension, concentration/contemplation, harmony of body and mind, conquering your capacity to relax, making Veules les roses a place to recharge your batteries.

At the end of the walk, an immersion break on the seafront in front of my beach hut, with a soothing herbal tea.

Duration: 2 hours.

FREE AND CONSCIOUS

By reservation .

Call 06 51 57 75 60

equipment available , portable chair, notebook and pen.

Please bring a backpack, clothes suited to the weather and a bottle of water.

Te espero en Veules les roses el sábado 30 de septiembre para un paseo mágico por el sofro.

PROGRAMA:

Salida a las 18:00 desde el aparcamiento de las cressonnières.

Usted descubre, el pueblo de Veules, la puesta de sol en marea baja ocasión de magníficos reflejos y sophrology.

Paseo y relajación dinámica para domar nuestra calma interior. Respirar, ponerse entre paréntesis, liberar las tensiones, concentración/contemplación, armonía del cuerpo y de la mente, conquistar su capacidad de relajarse, haciendo de Veules les Roses un lugar para recargar las pilas.

Al final del paseo, una pausa de inmersión frente al mar frente a mi cabaña de playa con una tisana calmante.

Duración: 2 horas.

PRECIO LIBRE Y CONSCIENTE

Con reserva .

Llamar al 06 51 57 75 60

material disponible : silla portátil, cuaderno de sentimientos y bolígrafo.

Se ruega traer una mochila, ropa adaptada al tiempo y una botella de agua.

Ich erwarte Sie am Samstag, den 30. September in Veules les roses zu einem magischen Sophro-Spaziergang.

AU PROGRAMME:

Abfahrt um 18:00 Uhr auf dem Parkplatz der Kressefelder.

Entdecken Sie das Dorf Veules, den Sonnenuntergang bei Ebbe mit seinen wunderschönen Reflexionen und die Sophrologie.

Spaziergang und dynamische Entspannung, um unsere innere Ruhe zu zähmen. Atmung, Klammern, Befreiung von Spannungen, Konzentration/ Kontemplation, Harmonie zwischen Körper und Geist, Eroberung Ihrer Entspannungsfähigkeit, Veules les roses zu einem Ort der Ressourcen machen.

Am Ende des Spaziergangs, Integrationspause mit wohltuendem Kräutertee an der Strandpromenade vor meiner Strandhütte.

Dauer: 2 Stunden.

FREIER UND BEWUSSTER TARIF

Auf Reservierung .

Unter der Nummer 06 51 57 75 60

material zur Verfügung, tragbarer Sitz, Notizbuch und Stift.

Mitzubringen sind ein Rucksack, wetterfeste Kleidung und eine Flasche Wasser.

Mise à jour le 2023-09-22 par Normandie Tourisme / Attitude Manche