Marché Parking des Challiers Hauteluce, 23 décembre 2023, Hauteluce.

Hauteluce,Savoie

Petit marché avec différents ambulants présents à tour de rôle : fruits & légumes, fromage, charcuterie et produits régionaux, bonbons, vêtements, chaussures….

2023-12-23 fin : 2023-04-19 . .

Parking des Challiers

Hauteluce 73620 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes



Small market with different itinerants present in turn: fruits & vegetables, cheese, cold meats and regional products, bombs, clothes, shoes …

Pequeño mercado con varios puestos presentes por turnos: frutas y verduras, quesos, charcutería y productos regionales, dulces, ropa, zapatos…

Kleiner Markt mit verschiedenen Straßenhändlern, die abwechselnd anwesend sind: Obst & Gemüse, Käse, Wurstwaren und regionale Produkte, Süßigkeiten, Kleidung, Schuhe…

Mise à jour le 2023-11-23 par Office de Tourisme des Saisies