Miguelito Loveless – CAPS Attack Festival Parking des Arcades, Cergy Cergy, 9 juillet 2023, Cergy.

Miguelito Loveless – CAPS Attack Festival Dimanche 9 juillet, 18h00 Parking des Arcades, Cergy

Miguelito Loveless sera en concert lors du CAPS Attack Festival le Dimanche 9 Juillet, 18h00 au Parking des Arcades de Cergy !

MIGUELITO LOVELESS :

L’aventure c’est cette nécessité de se dire « et pourquoi pas ? » de foncer sans se retourner. Miguelito Loveless c’est l’aventure initiée par Felix, Vince, Adrian « El Chino » et Stef, qui ont vu leur besoin de créer les réunir. C’est de la pop dans son habit d’Eden, une musique pure et épurée, qui touche sa cible en douceur.

Miguelito Loveless raconte l’amour, la déception, l’envie, le sexe, la tristesse avec les mots de Lennon, la simplicité de l’accord qui berce et qui déconnecte, le psychédélisme qui nous rappelle que l’on est aussi là pour rêver. C’est la promesse d’un voyage vers un endroit refuge, qui donne envie de sourire, d’aimer et de se souvenir, la mélancolie douce d’un moment et la sensualité d’une caresse.

Chaque membre du groupe apporte son ingrédient, comme on prépare un élixir que l’on connait par cœur, avec sincérité et avec l’envie de se mettre au service d’un idéal qui les dépasse. Riffs de basse aux accents afro-américains, batteries hypnotiques, guitares et claviers alternant douceur de l’arrangement et fragilité rock, se mettent au service d’une voix qui susurre et invite.

Si vous souhaitez imaginer Miguelito Loveless, ce sont les chemins de Conan Mockasin, de Bon Iver, de Franck Ocean ou de tous ceux qui cherchent à parler vrai qu’il faudra suivre.

Ce qui les rapproche ? Cette envie de faire la synthèse, des sons des genres et des styles, de créer sans se refuser quoi que ce soit, de faire tomber les barrières.

Très marqués donc, par la musique indy anglo-saxone, et son envie d’un retour à la simplicité iconoclaste, Miguelito Loveless lance son aventure fin 2019.

Chacun des membres a vécu, ils ont tous existé musicalement ici ou ailleurs. Ce n’est pas là la folie des 20 ans qui les pousse, mais la douce sagesse trentenaire qui convainc et persuade car comme ils le disent : « la musique c’est un besoin vital, comme manger, boire, c’est l’envie de donner l’émotion qui nous habite, de la dévoiler à ceux à qui elle parle, à ceux qui la partagent ».

Felix le chanteur, est plus connu sous son ancien projet folk ( You and You ) avec lequel il a découvert, fait ses classes et appris beaucoup. C’est début 2019 qu’avec Vince (Open Ended, Gawky ), guitariste et ancien leader du groupe rock indie Open Ended, qu’ils commencent à travailler sur les premières ébauches du son Miguelito Loveless. Les premiers travaux les poussent naturellement à imaginer un line up à quatre, avec un basse / batterie, éléments essentiels pour que l’univers musical se mette en place. C’est finalement fin 2019, Que Vince présente à Félix ses anciens compagnons de route chez Gawky. L’alchimie est immédiate, les répétitions s’enchainent, et les compositions également.

Parking des Arcades, Cergy 3 avenue des 3 Fontaines 95000 Cergy Cergy 95000 Grand Centre Val-d’Oise Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-09T18:00:00+02:00 – 2023-07-09T19:00:00+02:00

2023-07-09T18:00:00+02:00 – 2023-07-09T19:00:00+02:00

©dr