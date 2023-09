Cet évènement est passé Visite commentée de l’église d’Angles Parking derrière l’église Angles Catégories d’Évènement: Angles

Vendée Visite commentée de l’église d’Angles Parking derrière l’église Angles, 17 septembre 2023, Angles. Visite commentée de l’église d’Angles Dimanche 17 septembre, 15h00 Parking derrière l’église Visite commentée de l’église par une bénévole Parking derrière l’église Angles 85750 Angles 85750 Vendée Pays de la Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T15:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

2023-09-17T15:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Angles, Vendée Autres Lieu Parking derrière l'église Adresse Angles 85750 Ville Angles Departement Vendée Lieu Ville Parking derrière l'église Angles latitude longitude 46.408085;-1.402633

Parking derrière l'église Angles Vendée https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/angles/