Visite de la Petite Camargue de Saint-Chamas parking d’entrée du site de la Petite Camargue, 13250 Saint-Chamas Saint-Chamas, 22 mars 2023, Saint-Chamas.

Visite de la Petite Camargue de Saint-Chamas 22 mars et 19 avril parking d’entrée du site de la Petite Camargue, 13250 Saint-Chamas Gratuit.

Véritable mosaïque de milieux naturels, la Petite Camargue est le trésor de l’étang de Berre.

Entre garrigue, oliveraie, roselière et sansouïre, laissez-vous bercer par le chant des oiseaux au cours d’une balade nature en compagnie de notre animatrice.

Hérons, aigrettes, canards et Flamands roses seront au rendez-vous pour le plus grand plaisir des petits et grands. Apprenez à les reconnaître et les observer en toute discrétion pour préserver ce superbe site !

Durée : 2h30

Activité organisée par Conservatoire d’espaces naturels de Provence-Alpes-Côte d’Azur (CEN PACA) – Organisme public

Infos et réservation sur EcoNature : https://www.eco-nature.org/experience/visite-de-la-petite-camargue-de-saint-chamas

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-22T11:00:00+01:00 – 2023-03-22T13:30:00+01:00

2023-04-19T12:00:00+02:00 – 2023-04-19T14:30:00+02:00

