Visites guidées du chantier de fouille archéologique de la place Denfert-Rochereau à Niort (Inrap) Parking Denfert-Rochereau Niort Catégories d’Évènement: Deux-Sèvres

Niort Visites guidées du chantier de fouille archéologique de la place Denfert-Rochereau à Niort (Inrap) Parking Denfert-Rochereau Niort, 16 septembre 2023, Niort. Visites guidées du chantier de fouille archéologique de la place Denfert-Rochereau à Niort (Inrap) Samedi 16 septembre, 10h00, 11h00, 14h00, 15h00, 16h00 Parking Denfert-Rochereau Gratuit. Sur inscription. Nombre de places limité à 40 par visite. Départ des visites : 10h, 11h, 14h, 15h et 16h. Durée : 45 min. Point de rendez-vous : place Denfert-Rochereau, 79000 Niort. Prévoir des chaussures adaptées. Faisant suite à un diagnostic archéologique réalisé en 2020, cette fouille prescrite par le service régional de l’archéologie (DRAC Nouvelle-Aquitaine) permet aux archéologues de comprendre l’évolution d’un secteur périphérique de la ville médiévale de Niort, qui comprend un espace funéraire qui a fonctionné entre le XIIe et le XVIIIe siècle.

L’objectif est d’étudier le fonctionnement de l’espace funéraire ainsi que le statut et l’évolution urbaine du quartier de la ville de Niort depuis le Moyen Âge. Parking Denfert-Rochereau Denfert-Rochereau, 79000 Niort Niort 79000 Centre-Ville Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://agenda.niortagglo.fr/rechercher-une-manifestation/visite-guidee-du-chantier-de-fouilles/index.html »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T10:45:00+02:00

2023-09-16T16:00:00+02:00 – 2023-09-16T16:45:00+02:00 ©Inrap/J.Coudrin Détails Catégories d’Évènement: Deux-Sèvres, Niort Autres Lieu Parking Denfert-Rochereau Adresse Denfert-Rochereau, 79000 Niort Ville Niort Departement Deux-Sèvres Lieu Ville Parking Denfert-Rochereau Niort latitude longitude 46.329506;-0.459327

Parking Denfert-Rochereau Niort Deux-Sèvres https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/niort/