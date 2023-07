Les contes de Vélos Buis Parking de Vélos Buis Buis-les-Baronnies, 17 juillet 2023, Buis-les-Baronnies.

Buis-les-Baronnies,Drôme

Il était une fois un groupe de personnes un peu particulières: Ce soir elles avaient décidé de dîner tôt, de prendre une lampe de poche, des vêtements chauds, une dose de bonne humeur… pour aller à vélo écouter des contes!.

2023-07-17 20:15:00 fin : 2023-07-17 . EUR.

Parking de Vélos Buis ZA Lapalun

Buis-les-Baronnies 26170 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Once upon a time, there was a group of people who were a bit unusual: this evening they decided to have an early dinner, take a flashlight, warm clothes and a dose of good humour… and go out on their bikes to listen to stories!

Érase una vez un grupo de personas un tanto inusuales: esta noche decidieron cenar temprano, coger una linterna, ropa de abrigo y una dosis de buen humor… ¡y salir en bici a escuchar algunas historias!

Es war einmal eine Gruppe von Menschen, die etwas Besonderes war: Heute Abend beschlossen sie, früh zu Abend zu essen, eine Taschenlampe, warme Kleidung und eine Portion gute Laune mitzunehmen… um mit dem Fahrrad Märchen zu hören!

