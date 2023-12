Randonnée : les alpages et les pré-bois de Super Longevilles Parking de super Longevilles Longevilles-Mont-d’Or Catégories d’Évènement: Doubs

7 mars 2024

Début : 2024-03-07 09:00:00

fin : 2024-03-07 12:00:00 . Les alpages et les prés bois font partie de la mosaïque d’habitats qui caractérise les sites du Mont d’Oret la station de Métabief. Depuis 2014 les données recueillies par « l’observatoire environnemental »

de la station permettent de vous proposer une balade au coeur de la biodiversité.

Mariage équilibré entre activité humaine pastorale et préservation de la nature,

ces espaces sont le lieu d’accueil d’une faune & d’une flore exceptionnelle.

Durée : 3h. Distance : 4km. Dénivelé : 150m. Niveau : Moyen

Réservation obligatoire aux caisses de Métabief ou par téléphone.

ATTENTION : Rendez-vous sur le parking de Super Longevilles.

Recommandations : Chaussures de marche, raquettes à neige et bâtons. EUR.

Parking de super Longevilles

Longevilles-Mont-d’Or 25370 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

