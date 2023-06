UN ÉTÉ AVEC LE PARC : PASCALOU LE P’TIT LOUP Parking de Mas Camargues Pont de Montvert – Sud Mont Lozère, 3 août 2023, Pont de Montvert - Sud Mont Lozère.

Pont de Montvert – Sud Mont Lozère,Lozère

Venez jouer en famille avec Pascalou, pour découvrir sa vie, et plus généralement notre beau mont Lozère.

Participez à cette petite balade très courte, au cours de laquelle des jeux seront proposés aux familles pour découvrir le parc national et surt….

2023-08-03 à ; fin : 2023-08-03 12:00:00. EUR.

Parking de Mas Camargues

Pont de Montvert – Sud Mont Lozère 48220 Lozère Occitanie



Come and play with Pascalou as a family, to discover his life, and more generally our beautiful Mont Lozère.

Take part in this short walk, during which families will be able to play games to discover the national park and, above all, the…

Ven a jugar con Pascalou en familia y descubre su vida y nuestro hermoso Monte Lozère en general.

Participe en este brevísimo paseo, durante el cual las familias tendrán la oportunidad de jugar y descubrir el parque nacional y, sobre todo, el…

Spielen Sie mit der ganzen Familie mit Pascalou, um sein Leben und ganz allgemein unseren schönen Mont Lozère zu entdecken.

Nehmen Sie an diesem sehr kurzen Spaziergang teil, bei dem den Familien Spiele angeboten werden, um den Nationalpark und vor allem die…

Mise à jour le 2023-06-16 par 48 – OT des Cévennes au mont Lozère