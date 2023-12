Saint-Pourçain O’Night Parking de l’union des Vignerons Saint-Pourçain-sur-Sioule, 1 décembre 2023, Saint-Pourçain-sur-Sioule.

Saint-Pourçain-sur-Sioule,Allier

Que vous soyez seuls, en famille, entre amis, randonneur, coureur occasionnel ou confirmé … Venez essayer le course d’orientation urbaine ! 3 parcours au choix : Mini, médium, maxi..

2023-12-09 fin : 2023-12-09 . .

Parking de l’union des Vignerons

Saint-Pourçain-sur-Sioule 03500 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Whether you’re on your own, with family or friends, a hiker, an occasional runner or an experienced runner? Come and try urban orienteering! 3 courses to choose from: mini, medium, maxi.

¿Solo, en familia o con amigos, paseando, corriendo ocasionalmente o con experiencia? Ven a probar la orientación urbana 3 recorridos a elegir: mini, medio y maxi.

Ob Sie allein, mit der Familie, mit Freunden, als Wanderer, Gelegenheitsläufer oder erfahrener Läufer unterwegs sind? Probieren Sie den städtischen Orientierungslauf aus! 3 Strecken zur Auswahl: Mini, Medium, Maxi.

