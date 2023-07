ACCUEILS TOURISTIQUES ET MARCHÉ DU TERROIR Parking de l’Office de Tourisme Fraize, 23 juillet 2023, Fraize.

Fraize,Vosges

Avis aux vacanciers : chaque année, l’organisation ATEHM (Animations touristiques en Haute-Meurthe) vous accueille sur le parking de l’Office de Tourisme pour déguster gratuitement des produits vosgiens : Pains, charcuteries, fumés, miels, confitures, bonbons, … Ces produits sont en vente au sein d’un petit marché du terroir.. Tout public

Dimanche 2023-07-23 10:00:00 fin : 2023-07-23 12:30:00. 0 EUR.

Parking de l’Office de Tourisme Place Jean Sorel

Fraize 88230 Vosges Grand Est



Notice to holidaymakers: every year, the ATEHM organization (Animations touristiques en Haute-Meurthe) welcomes you to the Tourist Office parking lot for a free tasting of products from the Vosges: Bread, charcuterie, smoked meats, honeys, jams, sweets, etc. These products are on sale at a small local market.

Aviso a los veraneantes: todos los años, la organización ATEHM (Animaciones turísticas en Haute-Meurthe) le acoge en el aparcamiento de la Oficina de Turismo para una degustación gratuita de productos de los Vosgos: Pan, embutidos, ahumados, mieles, mermeladas, dulces, etc. Estos productos están a la venta en un pequeño mercado local.

Hinweis für Urlauber: Jedes Jahr empfängt Sie die Organisation ATEHM (Animations touristiques en Haute-Meurthe) auf dem Parkplatz des Fremdenverkehrsamtes, um kostenlos Produkte aus den Vogesen zu probieren: Brot, Wurstwaren, Geräuchertes, Honig, Marmelade, Süßigkeiten, … Diese Produkte werden auf einem kleinen Markt der Region zum Verkauf angeboten.

Mise à jour le 2023-07-19 par OT SAINT DIE DES VOSGES