Découverte de la Réserve Naturelle de Chérine Parking de l’observatoire des Essarts Saint-Michel-en-Brenne, 12 juin 2023, Saint-Michel-en-Brenne.

Saint-Michel-en-Brenne,Indre

Ayez le privilège de pénétrer au cœur de la réserve naturelle de Chérine afin d’en comprendre les missions..

Jeudi à 09:30:00 ; fin : . 9 EUR.

Parking de l’observatoire des Essarts

Saint-Michel-en-Brenne 36290 Indre Centre-Val de Loire



Have the privilege of penetrating into the heart of the Cherine nature reserve to understand its missions.

Tenga el privilegio de adentrarse en el corazón de la reserva natural de Chérine para comprender sus misiones.

Erleben Sie das Privileg, das Naturschutzgebiet Chérine zu betreten und seine Aufgaben zu verstehen.

Mise à jour le 2023-06-08 par Destination Brenne