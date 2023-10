Balade pédestre à la découverte de Paillet et de Rions Parking de L’Ile Raymond Paillet, 3 novembre 2023, Paillet.

Paillet,Gironde

Rendez-vous à 9h30 au parking de l’Ile Raymond à Paillet pour un départ de balade à 9h45. Des chemins nous mèneront au restaurant chez Georges à Rions. Pour digérer, le retour se fera à pieds pour les plus courageux. Possibilité de nous rejoindre pour le repas à 12h15. En cas de pluie nous maintiendrons le repas au restaurant..

2023-11-03 fin : 2023-11-03 . EUR.

Parking de L’Ile Raymond

Paillet 33550 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Meet at 9:30 am at the Ile Raymond parking lot in Paillet for a 9:45 am start. Paths will lead us to the restaurant Chez Georges in Rions. To digest, the bravest will return on foot. You can join us for lunch at 12.15pm. In case of rain, we’ll keep the meal at the restaurant.

Cita a las 9.30 h en el aparcamiento de Ile Raymond, en Paillet, para el paseo que comenzará a las 9.45 h. Los senderos nos llevarán hasta el restaurante Chez Georges de Rions. Para hacer la digestión, los más valientes regresarán a pie. Podrá unirse a nosotros para comer a las 12.15 h. En caso de lluvia, celebraremos la comida en el restaurante.

Wir treffen uns um 9:30 Uhr auf dem Parkplatz Ile Raymond in Paillet und starten unsere Wanderung um 9:45 Uhr. Die Wege führen uns zum Restaurant chez Georges in Rions. Um zu verdauen, werden die Mutigsten den Rückweg zu Fuß antreten. Es besteht die Möglichkeit, uns um 12:15 Uhr zum Essen zu treffen. Bei Regen werden wir das Essen im Restaurant beibehalten.

Mise à jour le 2023-10-03 par OT Cadillac-Podensac