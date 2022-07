Finale de Versailles Live Parking de l’Europe Versailles

Finale de Versailles Live Parking de l’Europe, 9 septembre 2022, Versailles. Finale de Versailles Live Vendredi 9 septembre, 18h30 Parking de l’Europe Après trois concerts de sélection, les quatre finalistes ont été choisis pour un concert exceptionnel, ouvert à tous, le vendredi 9 septembre au parking de l’Europe. Parking de l’Europe 9, avenue de l’Europe, 78000 Versailles Notre-Dame Versailles 78000 Yvelines Île-de-France

01 30 97 80 00 https://www.versailles.fr/ Nous vous donnons rendez-vous le vendredi 9 septembre pour un concert en entrée libre, avec son lot de surprises !

Le public sera accueilli dès 18h30 avec un DJ set du groupe Pausé, un des artistes de Versailles Live 2021. Vous pourrez profiter du bar et des trois food trucks pour vous poser dans une ambiance musicale. Le concert débutera à 20h avec les quatre groupes finalistes : Sahel, Apollon, Malt Liquor et Méduses. Le vainqueur du tremplin Versailles Live sera élu le soir même grâce aux votes du jury et du public ! INFORMATIONS PRATIQUES Vendredi 9 septembre

Parking de l’Europe

À partir de 18h30

2022-09-09T18:30:00+02:00

2022-09-09T23:59:00+02:00 © Ville de Versailles • Pierrick Daul

