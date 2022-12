Randonnées de Janvier parking de l’europe, 14340 cambremer Cambremer Catégories d’évènement: Calvados

Cambremer

Randonnées de Janvier parking de l’europe, 14340 cambremer, 5 janvier 2023, Cambremer. Randonnées de Janvier 5 – 28 janvier 2023 parking de l’europe, 14340 cambremer

Voir le descriptif

Le Rayon Cambremérien propose une marche par semaine. parking de l’europe, 14340 cambremer 14340 Cambremer Cambremer Cambremer 14340 Calvados Normandie [{« link »: « http://www.rayoncambremerien.fr »}] PROGRAMME DES RANDONNEES en JANVIER 2023

– Jeudi 05 Janvier : ST LOUP DE FRIBOIS – Parking de l’Eglise – (13h45) – 10 kms

– Samedi 14 Janvier : LEAUPARTIE – Parking Mairie (13h45) – 10 kms

– Jeudi 19 Janvier : LISIEUX – Parking de la Piscine (14h00) – 10kms

– Samedi 28 Janvier : VALSEME : Parking face au restaurant (13h45) – 09kms

NOTA BENE

co-voiturage au départ de Cambremer Parking de l’Europe à 13h30 précises

– 3.00€ ou gratuit pour licencié Ufolep – Site internet : www.rayoncambremerien.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-05T13:30:00+01:00

2023-01-28T17:00:00+01:00 Le Rayon Cambremérien

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Cambremer Autres Lieu parking de l'europe, 14340 cambremer Adresse 14340 Cambremer Cambremer Ville Cambremer lieuville parking de l'europe, 14340 cambremer Cambremer Departement Calvados

parking de l'europe, 14340 cambremer Cambremer Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cambremer/

Randonnées de Janvier parking de l’europe, 14340 cambremer 2023-01-05 was last modified: by Randonnées de Janvier parking de l’europe, 14340 cambremer parking de l'europe, 14340 cambremer 5 janvier 2023 14340 Cambremer Cambremer Cambremer parking de l'europe

Cambremer Calvados