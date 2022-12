Les randonnées de Décembre avec le Rayon Cambremérien parking de l’europe, 14340 cambremer Cambremer Catégories d’évènement: Calvados

Les randonnées de Décembre avec le Rayon Cambremérien parking de l’europe, 14340 cambremer, 3 décembre 2022, Cambremer. Les randonnées de Décembre avec le Rayon Cambremérien Samedi 3 décembre, 13h30 parking de l’europe, 14340 cambremer – Samedi 03 Décembre : LE PRE D’AUGE – Park. Penet Plastic D613 (13h45) – 10 kms parking de l’europe, 14340 cambremer 14340 Cambremer Cambremer Cambremer 14340 Calvados Normandie [{« link »: « http://www.rayoncambremerien.fr »}] – Samedi 03 Décembre :

LE PRE D’AUGE – Park. Penet Plastic D613 (13h45) – 10 kms NOTA BENE

co-voiturage au départ de Cambremer Parking de l’Europe à 13h30 précises

– 3.00€ ou gratuit pour licencié Ufolep – Site internet : www.rayoncambremerien.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-03T13:30:00+01:00

2022-12-03T17:30:00+01:00 internet – libre de droit

