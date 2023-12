La Saint Valentin des Crapauds Parking de l’étang Massé Rosnay Catégories d’Évènement: Indre

Rosnay La Saint Valentin des Crapauds Parking de l’étang Massé Rosnay, 14 février 2024, Rosnay. Rosnay Indre

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Mercredi 2024-02-14 13:30:00

fin : 2024-02-14 16:00:00 Animation famille proposée par le Conservatoire des espaces naturels de la Région Centre dans le cadre de la journée mondiale des zones humides..

Animation famille proposée par le Conservatoire des espaces naturels de la Région Centre dans le cadre de la journée mondiale des zones humides.

Sandra vous propose de vous faire participer à un jeu de piste en famille, tout en vous mettant dans la peau d’un petit amphibien qui vient de se réveiller de son sommeil hivernal et doit se rendre à sa mare natale pour y retrouver son partenaire. .

Parking de l’étang Massé

Rosnay 36300 Indre Centre-Val de Loire

Mise à jour le 2023-12-27 par Destination Brenne Détails Catégories d’Évènement: Indre, Rosnay Autres Code postal 36300 Lieu Parking de l'étang Massé Adresse Parking de l'étang Massé Ville Rosnay Departement Indre Lieu Ville Parking de l'étang Massé Rosnay Latitude 46.7409454 Longitude 1.22212087 latitude longitude 46.7409454;1.22212087

Parking de l'étang Massé Rosnay Indre https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rosnay/