Visite lecture : Saint-Paul au temps du tram’ Parking de l’Étang des Pradelles Saint-Paul, 28 juillet 2023, Saint-Paul.

Saint-Paul,Haute-Vienne

Le Pays d’art et d’histoire vous propose de redécouvrir les chemins de fer locaux à travers la lecture d’articles de presse, extraits de romans, discours politiques d’inauguration des lignes ferroviaires… Faits divers, espoirs, débouchés économiques et craintes de ces wagons à l’époque futuristes vous feront voyager dans le temps ! Avec pour décor Saint-Paul, où circula le tramway départemental entre 1912 et 1949.

Prévoir un siège pliant ou une couverture pour s’asseoir.

Le Pays d’art et d’histoire prépare une exposition sur ce thème, et recherche tout document, témoignage ou information lié aux chemins de fer (train et ancien tramway départemental) sur les 34 communes du Pays Monts et Barrages. Contact : 05 55 69 57 60.

Infos: https://www.pahmontsetbarrages.fr/d%C3%A9couvrir/arts-et-architectures/architectures-du-xix-au-xxie-si%C3%A8cles/.

2023-07-28 fin : 2023-07-28 17:00:00. EUR.

Parking de l’Étang des Pradelles

Saint-Paul 87260 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



The Pays d?art et d?histoire invites you to rediscover the local railroads through the reading of press articles, novel extracts, political speeches inaugurating railway lines? You’ll be transported back in time by the news stories, hopes, economic opportunities and fears of these once-futuristic railcars! Set in Saint-Paul, where the departmental tramway ran between 1912 and 1949.

Bring a folding seat or blanket.

The Pays d?art et d?histoire is preparing an exhibition on this theme, and is looking for any document, testimony or information relating to the railroads (train and former departmental tramway) in the 34 communes of the Pays Monts et Barrages. Contact: 05 55 69 57 60.

Info: https://www.pahmontsetbarrages.fr/d%C3%A9couvrir/arts-et-architectures/architectures-du-xix-au-xxie-si%C3%A8cles/

El Pays d’art et d’histoire le invita a redescubrir los ferrocarriles locales leyendo artículos de prensa, extractos de novelas y discursos políticos sobre la inauguración de líneas ferroviarias.. Lea las noticias, esperanzas, oportunidades económicas y temores de estos futuristas vagones y ¡haga un viaje en el tiempo! Ambientado en Saint-Paul, donde el tranvía departamental funcionó entre 1912 y 1949.

Traiga un asiento plegable o una manta para sentarse.

El Pays d’art et d’histoire está preparando una exposición sobre este tema, y busca cualquier documento, relato o información relacionados con el ferrocarril (tren y antiguo tranvía departamental) en los 34 municipios del Pays Monts et Barrages. Contacto: 05 55 69 57 60.

Información: https://www.pahmontsetbarrages.fr/d%C3%A9couvrir/arts-et-architectures/architectures-du-xix-au-xxie-si%C3%A8cles/

Das Land der Kunst und Geschichte schlägt Ihnen vor, die lokalen Eisenbahnen durch das Lesen von Zeitungsartikeln, Romanauszügen und politischen Reden zur Einweihung der Eisenbahnlinien wiederzuentdecken Verschiedene Ereignisse, Hoffnungen, wirtschaftliche Möglichkeiten und Ängste vor den damals futuristischen Waggons werden Sie auf eine Zeitreise mitnehmen Der Schauplatz ist Saint-Paul, wo die Straßenbahn des Departements zwischen 1912 und 1949 verkehrte.

Bringen Sie einen Klappsitz oder eine Decke zum Sitzen mit.

Das Pays d’art et d’histoire bereitet eine Ausstellung zu diesem Thema vor und sucht in den 34 Gemeinden des Pays Monts et Barrages alle Dokumente, Zeugnisse oder Informationen, die mit der Eisenbahn (Zug und ehemalige Straßenbahn des Departements) in Verbindung stehen. Kontakt: 05 55 69 57 60.

Infos: https://www.pahmontsetbarrages.fr/d%C3%A9couvrir/arts-et-architectures/architectures-du-xix-au-xxie-si%C3%A8cles/

