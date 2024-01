Les RDV au refuge LPO : Nuit de la Chauve-souris Parking de l’Espace des Coulines 44410 St lyphard St lyphard, mercredi 28 août 2024.

Les RDV au refuge LPO : Nuit de la Chauve-souris « La saison est propice pour sortir observer les chauves-souris à la nuit tombée, aiguiser vos sens pour les discerner » – 20 personnes maximum (à partir de 6 ans) – prévoir une tenue adaptée Mercredi 28 août, 20h00 Parking de l’Espace des Coulines 44410 St lyphard Gratuit: 0

« La saison est propice pour sortir observer les chauves-souris à la nuit tombée, aiguiser vos sens pour les discerner » – 20 personnes maximum (à partir de 6 ans) – prévoir une tenue adaptée

Parking de l'Espace des Coulines 44410 St lyphard
Loire-Atlantique Pays de la Loire
Téléphone: 02 40 91 41 08 / 02 40 91 36 81
Email: communication@mairie-saint-lyphard.fr
Site web: http://www.mairie-saintlyphard.fr

FAMILLE NATURE