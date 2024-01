Les RDV au refuge LPO Amphibien et bêtes de la mare Parking de l’Espace des Coulines 44410 St lyphard St lyphard, mercredi 15 mai 2024.

Les RDV au refuge LPO Amphibien et bêtes de la mare La mare est un écosystème très riche, allons découvrir quelques-uns de ses occupants. À vos bottes ! » 20 personnes maximum (à partir de 6 ans) prévoir des bottes Mercredi 15 mai, 13h00 Parking de l’Espace des Coulines 44410 St lyphard Gratuit: 0

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-15T13:00:00+02:00 – 2024-05-15T15:00:00+02:00

Fin : 2024-05-15T13:00:00+02:00 – 2024-05-15T15:00:00+02:00

Parking de l'Espace des Coulines 44410 St lyphard
St lyphard 44410 Loire-Atlantique Pays de la Loire
02 40 91 41 08
02 40 91 36 81
communication@mairie-saint-lyphard.fr
http://www.mairie-saintlyphard.fr

FAMILLE NATURE