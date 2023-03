Les RDV au refuge LPO : Atelier fabrication de nichoirs Parking de l’espace des Coulines 44410 St lyphard St lyphard Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Les RDV au refuge LPO : Atelier fabrication de nichoirs Parking de l’espace des Coulines 44410 St lyphard, 4 novembre 2023, St lyphard. Les RDV au refuge LPO : Atelier fabrication de nichoirs Samedi 4 novembre, 10h00 Parking de l’espace des Coulines 44410 St lyphard Gratuit: 0 Atelier fabrication de nichoirs

Proposons aux oiseaux de nouveaux espaces pour nicher en ville, où la crise du logement fait rage, à vos perceuses !

20 personnes maximum.

