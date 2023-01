Les RDV au refuge LPO : Découverte des chauves-souris Parking de l’Espace des Coulines 44410 St lyphard St lyphard Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Les RDV au refuge LPO : Découverte des chauves-souris
Mercredi 30 août, 20h00
Parking de l'Espace des Coulines 44410 St lyphard

Découverte des chauves-souris. À l'approche de la rentrée c'est aussi le moment de la Nuit de la Chauve-souris, partons à la rencontre de ces fascinants animaux nocturnes. 20 personnes maximum.

À l’approche de la rentrée c’est aussi le moment de la Nuit de la Chauve-souris, partons à la rencontre de ces fascinants animaux nocturnes.

20 personnes maximum.

Dates et horaires de début et de fin :

2023-08-30T20:00:00+02:00

2023-08-30T22:00:00+02:00

