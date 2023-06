Faîtes de la Musique à Domloup: 21ème édition, apéro musical avec Ecole P.LE FLEM & pique-nique géant avec groupes amateurs locaux sur scène Parking de l’Espace Albert Camus à Domloup Domloup, 24 juin 2023, Domloup.

Faîtes de la Musique à Domloup: 21ème édition, apéro musical avec Ecole P.LE FLEM & pique-nique géant avec groupes amateurs locaux sur scène 24 et 25 juin Parking de l’Espace Albert Camus à Domloup

Une journée pour fêter l’arrivée de l’été en Musique

L’association Entraide Familles Domloup CSF organise la vingt-et-unième édition très attendue de Faîtes de la Musique, prochain événement festif qui aura lieu le samedi 24 juin 2023, derrière le Presbytère pour la première partie à partir de 17h puis devant la médiathèque L’Envolée et la Salle des Sports après 20h pour la deuxième partie. Ici c’est… Domloup !

Un apéro musical sera offert et proposé par Entraide Familles pour cette première partie sur les pelouses devant la salle du Clos Saint-Jean. Pour l’occasion, le four à pain sera remis en chauffe par Hubert pour sortir les pizzas préparées et distribuées par les Ty D’Jeun’s et le pain confectionné par Sébastien. L’Ecole de musique Paul LE FLEM assurera l’ambiance musicale avec les débutants de PolyZic (musiques actuelles), Undercover, Pops Flood (pop-rock) et Get On The Good Foot (soul funk).

La soirée basculera ensuite sur le deuxième site pour un pique-nique géant devant une grande scène, sur laquelle enchaîneront quatre groupes locaux qui déménagent. Entraide Familles tiendra, en plus de la traditionnelle buvette, un stand de petite restauration en commun avec les collégiennes de la Junior’Asso (galettes-saucisses et crêpes).

SKALENE

groupe rennais de style Pop Rock. C’est avant tout une belle histoire de retrouvailles de quatre copains qui, après avoir tracé leurs chemins chacun de leur côté, se sont retrouvés et partagent depuis peu une passion commune. Bertrand, Anthony, Christophe et Eric veulent se mesurer à la scène pour notre plus grand plaisir !

WOLF GANG

groupe pop-rock qui a fait ses débuts en 2017 au sein de l’École de musique Paul Le Flem. Gérard et Michel aux guitares, Pascal à la batterie et Jean-Luc à la basse ont accueilli récemment au chant Marina et Yann, pour une toute nouvelle dimension sonore. Leurs reprises de standards pop-rock des années 60 à 2000 sauront vous séduire.

VENUS DE MILO

groupe presque indissociable de la fête de la musique tant il a fait vibrer Domloup depuis de nombreuses années !!! Une drôle d’aventure qui a commencé en 2002 avec les Bras Cassés, pari un peu fou et trop arrosé de monter sur scène même plâtré ou avec des béquilles ! Depuis, il n’y a pas que de l’eau à avoir coulé sous les ponts… La fine équipe composée de Pascal, le fameux barbu à la chemise blanche toute trempée, et de ses acolytes pas moins bruyants, Bernard, Joé, Clément et Julien, pour du gros rock qui tache ! On adore !

TASMANIAC

groupe de hard rock qui déménage ! Feu le groupe Ride On, tribute AC/DC, qui avait fini la soirée à Domloup en 2015 avec plus de gamins sur scène prêts à brailler qu’à aller se plonger dans les bras de Morphée ! De ses cendres est né, non pas un phénix mais un vrai diable de Tasmanie, tout beau tout neuf et pourtant qu’avec du vieux ! Il y a surtout cachée derrière une belle envie de tailler la route et de revenir aux « roots ». Pascal et ses compères vont vous faire goûter du bon rock australien, écumer les clubs et manger la poussière. De là à vous dire qu’ils vont mordre…

Et toujours fidèle au rendez-vous, la société Access Evenement ajoutera une touche de finesse et de magie au son et aux lumières pour assurer une scène de qualité optimale. Et il nous faut au moins cela dans ce monde de brutes !

Nous vous attendons super nombreux pour montrer que ça bouge à Domloup ! Faîtes du BRUIT !!!

Frédéric & Christophe, co-organisateurs de l’événement.

PS : Nous comptons sur les bénévoles de tout horizon pour nous aider à préparer cet événement. Mobilisez-vous !

Parking de l’Espace Albert Camus à Domloup 5 allée de l’étang, 35410 domloup Domloup 35410 Ille-et-Vilaine Bretagne https://entraidefamilles.fr/ Place de la Mairie et Presbytère à proximité

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-24T17:00:00+02:00 – 2023-06-24T23:59:00+02:00

2023-06-25T00:00:00+02:00 – 2023-06-25T01:00:00+02:00

©FredLR pour Entraide Familles Domloup CSF