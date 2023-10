Cet évènement est passé Les insectes de Belle-Île, des sentinelles pour la gestion d’une zone humide Parking de l’ENS Belle-Île, 84810 Aubignan Aubignan Catégories d’Évènement: Aubignan

Vaucluse Les insectes de Belle-Île, des sentinelles pour la gestion d’une zone humide Parking de l’ENS Belle-Île, 84810 Aubignan Aubignan, 13 mai 2023, Aubignan. Les insectes de Belle-Île, des sentinelles pour la gestion d’une zone humide Samedi 13 mai, 12h00 Parking de l’ENS Belle-Île, 84810 Aubignan Gratuit. L’Espace naturel sensible de Belle-Île est une zone humide d’importance et fait l’objet d’une gestion particulière pour en préserver la fonctionnalité. Parmi les nombreuses espèces du site, les insectes sont des alliés particulièrement intéressants dans la gestion du site. Au cours d’une balade sur le site co-animée avec le REVE, venez découvrir la gestion écologique et hydraulique du site, ainsi que les usages concourant à la préservation d’une biodiversité des milieux humides remarquable !

Durée : 3h

Activité organisée par Conservatoire d’espaces naturels de Provence-Alpes-Côte d’Azur (CEN PACA) – Organisme public

Infos et réservation sur EcoNature : https://www.eco-nature.org/experience/les-insectes-de-belle-ile-des-sentinelles-pour-la-gestion-du

2023-05-13T12:00:00+02:00 – 2023-05-13T15:00:00+02:00

2023-05-13T12:00:00+02:00 – 2023-05-13T15:00:00+02:00

