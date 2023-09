Marché mensuel Parking de l’Eglise Verruyes Catégories d’Évènement: Deux-Sèvres

Verruyes Marché mensuel Parking de l’Eglise Verruyes, 1 octobre 2023, Verruyes. Verruyes,Deux-Sèvres Marché de producteurs locaux avec pour cette édition une animation du boulanger..

2023-10-01 fin : 2023-10-01 13:00:00. .

Parking de l’Eglise

Verruyes 79310 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Local producers’ market, with a baker’s market this year. Mercado de productores locales, incluido un mercado de panaderos. Markt mit lokalen Produzenten, in dieser Ausgabe mit einer Animation des Bäckers. Mise à jour le 2023-09-20 par CC Val de Gâtine Détails Catégories d’Évènement: Deux-Sèvres, Verruyes Autres Lieu Parking de l'Eglise Adresse Parking de l'Eglise Ville Verruyes Departement Deux-Sèvres Lieu Ville Parking de l'Eglise Verruyes latitude longitude 46.51598;-0.28921

Parking de l'Eglise Verruyes Deux-Sèvres https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/verruyes/