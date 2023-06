Bus du Numérique Parking de l’église Saint-Benoît-la-Forêt, 15 mai 2023, Saint-Benoît-la-Forêt.

Bus du Numérique Lundi 15 mai, 09h30, 14h00 Parking de l’église Entièrement gratuit pour tous

Sous forme d’ateliers collectifs gratuits de 3 heures ou de 6 heures dans un bus super équipé de 12 postes informatiques et tablettes, un formateur professionnel proposera des trucs et astuces pour mieux connaître le numérique. Les ateliers s’adaptent à tous les niveaux, peuvent cibler des thématiques en particulier au début des sessions et répondre en direct aux besoins des personnes séniors. La vocation du Bus est d’accompagner des publics séniors dans l’apprentissage du numérique

Le programme des ateliers : familiarisation avec l’outil informatique, consultation de divers sites internet, réponses aux besoins/questions… A chaque étape, 2 ateliers sont programmés pouvant accueillir jusqu’à 12 personnes chacun. Le Bus Numérique, comment s’inscrire ? En contactant la commune qui a programmé les ateliers. Ces ateliers sont gratuits pour les seniors

En effet le Bus du Numérique circule tous les jours pour les séniors sur un territoire de 39 000 Km2, 1750 communes, 71 Communautés de Communes….mais vous choisissez une date et demain c’est chez vous…

http://www.sas-svp.fr/bus-numerique-centre-val-de-loire/

Parking de l’église 37500 Saint-Benoît-la-Forêt Saint-Benoît-la-Forêt 37500 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire [{« type »: « email », « value »: « contact45@sas-svp.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 07.69.47.39.15 »}] [{« link »: « http://www.sas-svp.fr/bus-numerique-centre-val-de-loire/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-15T09:30:00+02:00 – 2023-05-15T12:30:00+02:00

2023-05-15T14:00:00+02:00 – 2023-05-15T17:00:00+02:00