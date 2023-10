Randonnée du Rayon Cambremérien à l’Hotellerie Parking de l’église L’Hôtellerie, 23 novembre 2023, L'Hôtellerie.

L’Hôtellerie,Calvados

Rayon Cambremérien

Randonnée pédestre de 10 kms à l’Hotellerie à 14h, départ depuis le parking de l’église.

NOTA BENE

co-voiturage au départ de Cambremer Parking de l’Europe à 13h30 précises.

3 € ou gratuit pour licencié Ufolep.

2023-11-23 14:00:00 fin : 2023-11-23 . .

Parking de l’église Route Nationale 13

L’Hôtellerie 14100 Calvados Normandie



Rayon Cambremérien

10 km hike to l’Hotellerie at 2pm, starting from the church parking lot.

NOTA BENE

carpool from Cambremer Parking de l?Europe at 1.30pm sharp.

3 ? or free for Ufolep members

Rayon Cambremérien

Caminata de 10 km en l’Hotellerie a las 14 h, con salida desde el aparcamiento de la iglesia.

NOTA BENE

coche compartido desde Cambremer Parking de l’Europe a las 13h30 en punto.

3€ o gratis para los titulares de una licencia Ufolep

Cambremerischer Strahl

10-km-Wanderung nach L’Hotellerie um 14 Uhr, Start vom Parkplatz der Kirche.

NOTA BENE

fahrgemeinschaften ab Cambremer Parking de l’Europe um genau 13.30 Uhr.

3 ? oder kostenlos für Ufolep-Lizenzinhaber

Mise à jour le 2023-10-28 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité