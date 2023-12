Pierres en Lumières > Eglise de Folligny Parking de l’Eglise Folligny, 1 décembre 2023, Folligny.

Folligny,Manche

Le Festival Pierres en lumières vous invite le temps d’une soirée à partager un moment de convivialité autour de l’un des atouts majeurs de notre commune : notre patrimoine et une mise en lumière de l’église de Folligny.

Au programme : concert musique et présentation du lieu, animation, visite nocturne, etc.

Entrée gratuite..

2024-05-18 20:00:00

Parking de l’Eglise Rue de la Libération

Folligny 50320 Manche Normandie



The Pierres en Lumières Festival invites you to share an evening of conviviality around one of our town?s major assets: our heritage and the illumination of the Folligny church.

On the program: musical concert and presentation of the site, entertainment, nocturnal tour, etc.

Free admission.

El Festival Pierres en Lumières le invita a compartir una velada de convivencia en torno a uno de los principales activos de nuestra ciudad: nuestro patrimonio y la iluminación de la iglesia de Folligny.

En el programa: concierto musical y presentación del lugar, animaciones, visita nocturna, etc.

Entrada gratuita.

Das Festival Pierres en lumières lädt Sie einen Abend lang dazu ein, einen Moment der Geselligkeit rund um einen der größten Trümpfe unserer Gemeinde zu teilen: unser Kulturerbe und eine Beleuchtung der Kirche von Folligny.

Auf dem Programm stehen ein Musikkonzert und eine Präsentation des Ortes, Animationen, nächtliche Besichtigungen usw.

Eintritt frei.

