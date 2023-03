Reconnaissance des arbres à l’approche de l’hiver Parking de l’église de Cheptainville Cheptainville Catégories d’Évènement: Cheptainville

Essonne

Reconnaissance des arbres à l’approche de l’hiver Parking de l’église de Cheptainville, 17 décembre 2023, Cheptainville. Reconnaissance des arbres à l’approche de l’hiver Dimanche 17 décembre, 14h00 Parking de l’église de Cheptainville Si l’examen des feuilles offre une façon simple de reconnaître la plupart des arbres de nos bois, d’autres indices peuvent également suffire à l’identification lorsque celles-ci sont tombées: bourgeons, écorce, silhouette… Lisses, canneléee ou fissurées à motifs variables…, les écorces en disent beaucoup mais évoluent avec l’âge de l’individu. En revanche, le plan d’organisation est permanent car rameaux et branches n’apparaissent pas au hasard dans le développement, donnant à chaque espèce sa silhouette singulière. Cette promenade presqu’hivernale vous donnera des clés pour distinguer les principales essences de nos forêts. Parking de l’église de Cheptainville 9 rue du Ponceau 91630 Cheptainville, Cheptainville 91630 Essonne Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-17T14:00:00+01:00 – 2023-12-17T17:00:00+01:00

2023-12-17T14:00:00+01:00 – 2023-12-17T17:00:00+01:00 architecture des arbres botanique AINVO

Détails Catégories d’Évènement: Cheptainville, Essonne Autres Lieu Parking de l'église de Cheptainville Adresse 9 rue du Ponceau 91630 Cheptainville, Ville Cheptainville Departement Essonne Age min 5 Age max 90 Lieu Ville Parking de l'église de Cheptainville Cheptainville

Parking de l'église de Cheptainville Cheptainville Essonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cheptainville/

Reconnaissance des arbres à l’approche de l’hiver Parking de l’église de Cheptainville 2023-12-17 was last modified: by Reconnaissance des arbres à l’approche de l’hiver Parking de l’église de Cheptainville Parking de l'église de Cheptainville 17 décembre 2023 Cheptainville Parking de l'église de Cheptainville Cheptainville

Cheptainville Essonne