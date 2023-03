L’appel des oiseaux de nuit Parking de l’église de Cheptainville Cheptainville Catégories d’Évènement: Cheptainville

L’appel des oiseaux de nuit Parking de l’église de Cheptainville, 25 mars 2023, Cheptainville. L’appel des oiseaux de nuit Samedi 25 mars, 18h30 Parking de l’église de Cheptainville Au crépuscule puis en pleine nuit, rejoignez-nous en forêt régionale de Cheptainville pour écouter les rapaces nocturnes. C’est par la reconnaissance de leur chant singulier que nous pourrons reconnaître ensemble les différentes espèces présentes au coeur de ce poumon vert. Soyez attentifs, les oiseaux nocturnes nous entourent en toute discrétion. Ambiance garantie !

Prévoir des vêtements chauds et un pique-nique léger. Parking de l’église de Cheptainville 9 rue du Ponceau 91630 Cheptainville, Cheptainville 91630 Essonne Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

ornithologie AINVO

