Tiranges Découverte du patrimoine Tirangeois Parking de l’école Tiranges, 17 septembre 2023, Tiranges. Découverte du patrimoine Tirangeois Dimanche 17 septembre, 10h00 Parking de l’école 8 € par adulte, 5 € par enfant de moins de 12 ans – Au bénéfice de l’association. Sur réservation à L’Office de Tourisme au plus tard le 14 septembre. Balade d’environ 4 km à l’intérieur du village de Tiranges pour découvrir 4 points forts du patrimoine tirangeois : Chapelle St Martin, Lavoir Randably, stelle de l’aviateur, et église- RDV parking de l’école . Parking de l’école 43530 Tiranges Tiranges 43530 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « phone », « value »: « 04 71 66 95 44 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

